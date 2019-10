Doorbraak met quantumcomputer van Google 'is echt een mijlpaal'

Volgens Google heeft een van zijn experimentele quantumcomputers een berekening voltooid die onmogelijk is met traditionele computers. De techgigant spreekt van een grote doorbraak.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. De berekening is als het ware een demonstratie van wat de speciale computer genaamd Sycamore kan. De prestatie wordt door wetenschappers vergeleken met de eerste vliegtuigvlucht van de Wright-broers.

'Minuten in plaats millennia'

Sycamore berekende een complexe combinatie van sommen in 3 minuten en 20 seconden. Deze rekensom zou met een standaard computer minstens 10.000 jaar duren, claimt Google. Concurrent IBM stelt overigens dat dit ook wel in 2,5 dag mogelijk is.

Volgens hoogleraar Lieven Vandersypen (TU Delft) is de gebeurtenis toch echt een mijlpaal in het vakgebied. "Dit zal in de lijstjes komen van de grootste doorbraken van het jaar. Het vertrouwen dat een quantumcomputer belangrijke problemen gaat oplossen, is met dit experiment fors gegroeid."

Het commentaar van IBM laat volgens hem vooral zien dat het lastig is om accurate vergelijkingen te maken tussen de nieuwe techniek en traditionele computers.

Hoe werkt het?

Kort door de bocht: een quantumcomputer rekent op een totaal andere manier en kan daardoor véél sneller bepaalde complexere data verwerken. Het wordt gezien als een van de belangrijkste innovaties in de nabije toekomst.

Een normale computer haalt zijn rekenkracht uit bits: dat is een 0 of een 1. Een quantumcomputer gebruikt qubits: dat zijn gek genoeg tegelijkertijd een 0 én een 1. Het werkt namelijk op de mysterieuze eigenschappen van de allerkleinste deeltjes, de quantummechanica.

Vandersypen noemt een doolhof als metafoor. Een normale computer berekent een voor een wat alle mogelijkheden zijn om de uitgang te vinden. "Maar als je alle mogelijke paden tegelijk verkent, vind je veel sneller de uitgang."

Fors in geïnvesteerd

De succesvolle proef van Google laat volgens Vandersypen zien dat de wetenschap weer een stap verder is. Nog meer qubits onder controle krijgen en de foutmarge verder verlagen is de volgende stap.

De verwachte explosie aan rekenkracht kan grote impact hebben op geneeskunde, kunstmatige intelligentie en wetenschap. In Nederland, de EU, China en in de VS wordt fors geïnvesteerd in quantumtechnologie.