Asielzoekers met rechtsbijstand mogen teruggestuurd naar Griekenland

Nederland mag asielzoekers die al in Griekenland asiel hadden aangevraagd terugsturen, op voorwaarde dat zij daar toegang tot rechtsbijstand hebben. Dat blijkt uit uitspraken van de Raad van State over twee aanvragen van verblijfsvergunningen door Syriërs.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, toen Harbers en nu Broekers, nam hun aanvragen niet in behandeling omdat beide personen zich al in Griekenland hadden gemeld. Volgens Europese afspraken in de Dublinverordening is het eerste land van melding, Griekenland, verantwoordelijk.

De twee Syriërs beriepen zich op de slechte omstandigheden in de asielzoekerscentra van Griekenland en zeiden dat zij daarom niet teruggestuurd konden worden. Volgens de Raad van State kan het wel, mits zij ter plaatse maar een gegarandeerde toegang tot rechtshulp hebben.

Uitzetbeleid

VluchtelingenWerk Nederland is blij met de uitspraak van de Raad van State. Volgens de organisatie betekent dit een stop op het kabinetsbeleid omdat "een eerlijke en zorgvuldige asielprocedure er niet gewaarborgd is". "Nederland probeert al jaren asielzoekers naar Griekenland te sturen, gelukkig heeft de Raad van State hier nu voorlopig een einde aan gemaakt."

Of het ministerie van Justitie en Veiligheid daar ook zo over denkt, is nog even afwachten. Het ministerie wil de uitspraak eerst bestuderen. De Raad van State gaf de staatssecretaris voor een groot deel gelijk. Maar wat dat betekent voor het uitzetbeleid is nog niet duidelijk.

Omstandigheden

De uitzettingen van 'Dublin-asielzoekers' naar Griekenland ligt stil sinds 2011. Toen sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uit dat de omstandigheden daar te slecht waren om de Dublinverordening uit te voeren.

In 2016 zei de Europese Commissie dat de omstandigheden voldoende waren verbeterd om langzaamaan weer te beginnen met het terugsturen van "niet-kwetsbare" vreemdelingen aan Griekenland. De zaken van de twee Syriërs behoren tot de eerste pogingen die Nederland deed.