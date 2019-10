Al zeker twintig tips over moord op misdaadverslaggever Martin Kok

Bij de politie zijn gisteravond zeker twintig tips binnengekomen over de moord op misdaadverslaggever en ex-crimineel Martin Kok. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd een foto vertoond van de voortvluchtige Schotse crimineel Christopher Hughes, die geregeld in Nederland zou verblijven.

De Schot zou Kok in december 2016 in de val hebben gelokt bij seksclub Boccaccio in Laren. Daar werd Kok doodgeschoten. Eerder die dag had hij een liquidatiepoging in Amsterdam overleefd.

Christopher Hughes maakt samen met enkele andere Schotten deel uit van een criminele bende. Volgens de politie woont zeker een van de bendeleden in Amsterdam.

Het is niet duidelijk hoe bruikbaar de binnengekomen tips zijn. De politie verwacht nog meer tips te krijgen.