Spoorwegongeluk Den Dolder gefilmd: trein schampt scooterrijder

Een scooterrijder is gisteren in Den Dolder bijna onder de trein gekomen. De 57-jarige Utrechter negeerde de stoptekens en slagbomen bij de spoorwegovergang en stak vlak voor een voorbijrazende trein over. Hij werd geraakt en kwam ten val, maar liep wonder boven wonder geen schrammetje op, schrijft RTV Utrecht.

Een beveiligingscamera legde vast hoeveel geluk de man heeft gehad: