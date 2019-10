Jagers: voorlopig geen e-screening voor wapenvergunning

Jagers krijgen voorlopig geen uitnodigingen meer voor het invullen van een e-screener, een computergestuurde test die meetelt bij de beoordeling van aanvragen voor een wapenvergunning. De Jagersvereniging zegt dat gehoord te hebben van de politie. De vereniging heeft er bezwaar tegen dat mensen met een jachtakte zo'n test moeten doen.

De belangenclub wil daarover een kort geding voeren, maar vooralsnog hoeven jagers van boven de 60 en onder de 25 de test niet te maken. Zij zouden als eerste aan de beurt zijn. Mensen die voor het eerst een jachtvergunning aanvragen moeten de e-screener wel invullen. De politie heeft nog niet op het bericht gereageerd.

Berichten dat de invoering van de e-screener uitgesteld wordt of dat de test zelfs helemaal van tafel gaat, kan de Jagersvereniging niet bevestigen. Voor zover bekend zijn er 25 mensen van wie de jachtakte en wapens in beslag zijn genomen.

Daartegen gaat de vereniging in beroep. Leden die al zijn opgeroepen om de e-screening in te vullen, krijgen het advies om geen afspraak te maken, of al gemaakte afspraken af te zeggen.