Albinozeehond aangetroffen op Texel: 'Een zeldzaam verschijnsel'

Natuurcentrum Ecomare op Texel heeft er sinds vandaag een nieuwe bewoner bij: een albinozeehond. En dat is bijzonder, want albinisme is volgens Ecomare een 'zeldzaam verschijnsel' onder zeehonden.

De witte mannelijke zeehond lag vanochtend op de Waddendijk van Texel. "Een passant heeft ons gebeld en vond dat de zeehond er niet fit uitzag. Hij lag er niet ontspannen bij", vertelt een woordvoerder van Ecomare.

Het dier blijkt aan een longworminfectie te lijden en heeft weinig tot geen zicht. Oogproblemen komen vaak voor bij albinisme. Het is nog niet duidelijk of de zeehond helemaal blind is, of toch minimaal kan zien.

"De zeehond is heel benauwd en dat is voorlopig nog heel zorgelijk", vertelt de woordvoerder. "Het goede nieuws is dat hij vandaag wel al zelf heeft gegeten. Dat scheelt veel stress voor het dier. We hopen dat de medicatie aanslaat, het dier snel herstelt en we hem weer kunnen uitzetten in de natuur."

Zo bracht de zeehond zijn eerste dag door: