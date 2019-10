Autokraker veroordeeld die toesloeg na tramaanslag Utrecht

De man die na de tramaanslag in Utrecht inbrak in de auto van een journalist, wordt twee jaar geplaatst in een speciale inrichting voor veelplegers. Dat heeft de rechter besloten. In de inrichting moet de 27-jarige Utrechter werken aan zijn gedrags- en verslavingsproblemen. Hij is een bekende van politie en justitie en heeft een lang strafblad.

Afgelopen maart sloeg de man de ruit in van de auto van een Duitse journalist. Hij ging ervandoor met een laptop, tablet en accu's. Dat gebeurde allemaal om de hoek van het 24 Oktoberplein in Utrecht, waar Gökmen T. vlak daarvoor het vuur had geopend in een tram. De Duitse journalist deed verslag van die aanslag.

Dat de man juist op dat moment toesloeg wordt hem zeer kwalijk genomen door de rechtbank. "De politie was met man en macht bezig met de afwikkeling van deze schietpartij. Gewonden vochten voor hun leven in de verschillende ziekenhuizen. Dat verdachte juist dat moment heeft uitgekozen om een autokraak te plegen, getuigt van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect."

Agent maakte foto's

Dat de autokraker gepakt werd, is te danken aan een agent die op dat moment niet in dienst was, maar zag wat er gebeurde. Hij maakte foto's en noteerde het kenteken van de auto waarin de man op de vlucht sloeg. De verdachte kon niet direct worden aangehouden, omdat de schietpartij van de politie alle aandacht vroeg. Later werd hij alsnog opgespoord.

Een medeverdachte werd in april al veroordeeld. De rechter legde hem twaalf weken celstraf op, schrijft RTV Utrecht.