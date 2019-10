Onderzoek naar Apple Pay en andere financiële diensten van ‘big tech’

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) begint een onderzoek naar de impact van techbedrijven op de Nederlandse betaalmarkt. Er wordt specifiek gekeken naar de invloed van Apple, Google, Amazon, en Facebook (Amerikaans), en Tencent en Alibaba (Chinees).

Als onderdeel van de marktstudie is er aandacht voor de Europese bankenwetgeving PSD2, maar ook voor de komst van betaaldiensten als Apple Pay, waarmee mensen met een iPhone in winkels maar ook in apps kunnen afrekenen.

"We willen kijken naar wat ze van plan zijn en inschatten wat de gevolgen hiervan zijn", zegt een woordvoerder van de toezichthouder tegen de NOS. De organisatie wil onder meer weten welke nieuwe mogelijkheden er komen om te betalen en of er voor kleine bedrijven voldoende ruimte overblijft op de betaalmarkt.

Betalen via telefoon

Betaaldienst Apple Pay is eerder dit jaar in Nederland via ING geïntroduceerd. Inmiddels kunnen ook klanten bij onder meer bunq en ABN Amro van deze betaaldienst gebruik maken. Bezitters van een Android-telefoon hebben al langer de mogelijkheid om te betalen met hun telefoon.

De ACM doet het onderzoek op het verzoek van het ministerie van Financiën. Er worden ook enquêtes gestuurd naar grote techbedrijven, zogeheten fintechs en banken. Halverwege volgend jaar vertelt de autoriteit wat zijn bevindingen zijn.