Johnson wil verkiezingen bij nee van Lagerhuis over tijdpad brexit

Oppositieleden reageerden meteen op het dreigement van Johnson. "Kinderachtige chantage", zei Tom Brake (Liberal Democrats). Jeremy Corbyn (Labour) onderstreepte dat hij zowel tegen de brexit-deal van Johnson zal stemmen als tegen het tijdpad, omdat de wet volgens hem "te ingewikkeld" is en er met Johnsons brexit-deal volgens hem eind 2020 alsnog een no-deal-brexit dreigt.

Verkiezingen zijn voor Corbyn alleen een optie als een no-deal van tafel is en eventueel uitstel vanuit de EU voldoende tijd geeft voor het ordelijk organiseren van verkiezingen.

Twee stemmingen

Vanavond stemmen de parlementariërs in het Lagerhuis eerst over de zogenoemde Withdrawal Agreement Bill. Die is nodig om alle brexit-afspraken te verankeren in de Britse wet.

Daarna wordt gestemd over het tijdpad van de brexit. Om het vertrek uit de EU voor 31 oktober rond te maken, moet het Lagerhuis uiterlijk volgens Johnson op donderdag definitief akkoord gaan. Dat betekent dat parlementariërs maar twee dagen de tijd hebben om verder te debatteren en amendementen in te dienen. Veel oppositieleden vinden dat te kort, gezien het belang en de omvang (110 pagina's) van de wet.

"Als de motie voor het tijdschema wordt aangenomen, hebben we een duidelijk pad om de EU te verlaten met een deal op 31 oktober. Als de motie niet wordt aangenomen, kunnen we niet garanderen dat er een goedgekeurde deal voor 31 oktober is. En er is geen garantie dat de EU nog uitstel verleent", zei Johnson vandaag in het Lagerhuis.