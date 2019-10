Surinaamse regering wil onbeperkt en straffeloos geld lenen

In Suriname is een heftige discussie losgebarsten over een voorgenomen wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Als de wet wordt aangepast, kan de regering onbeperkt geld lenen. De huidige wet stelt een limiet en voorziet in een gevangenisstraf tot 10 jaar voor de minister van Financiën als de limiet wordt overschreden.

Het wijzigingsvoorstel komt van de grootste regeringspartij, de NDP van president Bouterse. De Surinaamse overheid heeft dringend geld nodig en heeft al grote bedragen geleend in binnen- en buitenland. Een nog grotere schuld zou betekenen dat minister Gilmore Hoefdraad van Financiën een celstraf aan zijn broek zou kunnen krijgen.

De kans dat de wetswijziging het haalt, is groot, omdat de regeringspartijen een meerderheid in het parlement hebben en de volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen zich doorgaans unaniem achter de plannen van de regering scharen. Vandaag wordt er in het parlement een commissie samengesteld die de nieuwe wet gaat voorbereiden.

'Legaal stelen'

De oppositiepartijen reageren fel. Ze spreken van "een wetsvoorstel om legaal te kunnen stelen" en een plan dat "criminele intenties verraadt". De oppositie is bang dat het geleende geld gebruikt gaat worden om de bevolking in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2020 koest te houden met cadeautjes. Ook zou het geld gebruikt kunnen worden om de Surinaamse dollar kunstmatig op peil te houden.

Voorzitter Gregory Rusland van oppositiepartij NPS wijst erop dat de wet indertijd is aangenomen om de Surinaamse munt te beschermen en noemt de wetswijziging een inbreuk op de integriteit van het geld en op de Surinaamse rechtsstaat. De wetswijziging dient er volgens hem alleen voor om mensen in de regering te beschermen en te vrijwaren van gevangenisstraf.

De partij DOE waarschuwt ervoor dat Suriname langzaam verandert van een democratie in een oligarchie die beheerst wordt door een corrupte elite.

Pogingen tot vervolging

De grootste oppositiepartij VHP spreekt van "zelfamnestie van de minister van Financiën". De partij is bang dat de staatsschuld door de wetswijziging zal exploderen en waarschuwt voor enorme schulden die door de komende generaties niet kunnen worden ingelost.

De VHP zegt dat het leningplafond nu al is overschreden en heeft de procureur-generaal gevraagd om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Een eerdere poging daartoe van de kleine partij 'Strei!' liep op niets uit.

De initiatiefnemer van de wetswijziging, NDP-parlementariër Amzad Abdoel, zegt dat de wetswijziging nodig is omdat volgens hem de oppositiepartijen telkens opnieuw oneigenlijk gebruik maken van de huidige wet.

"Door iedere keer naar de procureur-generaal te stappen en pogingen te doen om de minister van Financiën vervolgd te krijgen, saboteren zij pogingen van de regering om geld te lenen voor projecten die in het landsbelang moeten worden uitgevoerd," zegt Abdoel tegenover de website Starnieuws.