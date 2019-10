Duizenden Duitse boeren in Bonn voor 'Nederlands' protest

Aanleiding voor het protest is de, volgens boeren, opeenstapeling van nieuwe regels voor onder meer mestgebruik en dierenwelzijn. "Boeren zeggen dat ze al die maatregelen bij elkaar niet kunnen bijbenen", zegt Van de Hulsbeek. Vooral middelgrote en kleine bedrijven zouden onder de regeldruk bezwijken.

'Andere problemen dan in Nederland'

De uitstoot van stikstof speelt bij de Duitse boeren geen rol, zegt Van de Hulsbeek. "Het zijn echt andere problemen dan in Nederland. "

Een probleem is wel het stikstof dat in de grond zakt en het grondwater verontreinigt. Volgens Van de Hulsbeek is boeren daarom in drie jaar tijd twee keer strengere regels voor bemesting opgelegd. "Boeren zeggen: we kunnen niet eens de ene regel implementeren en dan komt er alweer een andere maatregel."

Ook een gebrek aan waardering speelt mee bij het protest van vandaag. De boeren voelen zich de boeman van deze tijd, zegt Van de Hulsbeek. Sommige boeren zeggen tegen haar dat ze middelvingers krijgen als ze op hun land aan het werk zijn.

Eerder protest

Vorige week was er in Bonn ook al een boerenprotest. Voor het Ministerie van Landbouw, dat nog steeds in de voormalige hoofdstad is gevestigd, stonden toen enkele honderden boeren om te demonstreren tegen de regeldruk.