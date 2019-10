Wolligste schaap ter wereld is dood

Chris het schaap, dat wereldberoemd werd vanwege zijn enorm wollige vacht, is in Australië doodgegaan. Het merinoschaap werd in 2015 in het wild aangetroffen met een vacht die ruim 40 kilo woog. Daarmee zette hij een wereldrecord neer.

Chris was waarschijnlijk zes jaar lang niet geschoren. Een scheerder verwijderde vervolgens de zware vacht. De actie was mogelijk levensreddend. De wollen vacht werd later tentoongesteld in het Nationaal Museum van Australië in Canberra.

Na de scheerbeurt boden honderden mensen in Australië aan om het schaap te adopteren.

Scheerder Ian Elkins poseert met de overblijfselen van de wollige jas na de scheerbeurt: