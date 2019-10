Partij Trudeau verliest meerderheid bij verkiezingen Canada, maar blijft grootste

De Liberale Partij van premier Trudeau verliest zijn absolute meerderheid bij de Canadese parlementsverkiezingen, maar blijft wel de grootste. Dat voorspelt omroep CBC op basis van de eerste resultaten.

De Liberalen staan volgens de prognose van 05.30 uur op 157 van de 338 zetels. Voor een meerderheid zijn 170 zetels nodig. Dat betekent dat Trudeau een minderheidskabinet gaat leiden en dat hij afhankelijk is van kleinere, linkse partijen. De Conservatieve Partij van uitdager Andrew Scheer volgt op een tweede plek met 121 zetels.

Vooraf werd nog getwijfeld of Trudeau de verkiezingen zou winnen. Hij raakte verwikkeld in meerdere schandalen. Ook kreeg hij kritiek te verwerken van zijn kiezers dat hij zijn progressieve beloftes niet was nagekomen. Trudeau werd in 2015 tot premier gekozen, nadat de Conservatieven bijna tien jaar aan de macht waren. Toen haalde hij een absolute meerderheid van 184 zetels.