Japan klaar voor inhuldiging nieuwe keizer

Na de ceremonie worden de festiviteiten vervolgd met een staatsbanket. Later worden de gasten door premier Abe uitgenodigd voor een tuinfeest en een galadiner.

Gisteren kwamen veel belangrijke staatsgasten aan op de luchthavens van Tokio. Japan heeft uitnodigingen gestuurd aan 194 landen, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Palestijnse gebieden. 158 landen reageerden en hebben vertegenwoordigers naar Japan gestuurd. Onder anderen koning Willem-Alexander, koning Filip van België en de Spaanse koning Felipe zijn aanwezig.

Eind april trad de Japanse keizer Akihito op eigen verzoek af. Zijn zoon Naruhito nam de troon op 1 mei over. Het was de eerste keer sinds 1817 dat een Japanse keizer aftrad. Hoewel de de 58-jarige Naruhito al sinds mei keizer is, vindt de inhuldiging dus pas vandaag plaats.