Buurt komt samen na dood echtpaar in Hengelo

Verschillende bronnen zeggen tegen Omroep Gelderland dat de vader zich grote zorgen maakte over zijn zoon. Hij besprak dat onder meer met mensen van de fietsclub waar hij lid van was. "We wisten dat het niet goed ging met zijn zoon", zegt John Hoebink van toerclub Keiaosers. "Afgelopen donderdag vertelde hij nog dat er mogelijk een gedwongen opname zou komen."

De vader was volgens Hoebink een trouw lid. Hij fietste al een jaar of tien bij de club. Het nieuws is daar hard aangekomen. "Afgelopen zaterdag hebben we nog samen gefietst, dit is echt onwerkelijk."

Ook een zakenrelatie van het slachtoffer zegt dat de vader vertelde over de problemen met zijn zoon. "Hij sprak daarover en vertelde dat er professionele hulporganisaties ingeschakeld waren. Hij maakte zich grote zorgen over zijn zoon." Het is niet duidelijk of de zoon ook daadwerkelijk onder behandeling was van professionals.