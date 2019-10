Boeren Noordoost-Brabant luiden noodklok bij provinciehuis

De boeren leveren bij het provinciehuis ook symbolisch de sleutels van hun boerderijen in. Het Brabantse beleid zorgt er volgens de ZLTO namelijk voor dat veel boeren geen andere keuze hebben dan stoppen.

ZLTO hoopt dat boeren ook vrijdag massaal komen opdagen bij het provinciehuis in Den Bosch. Dan is er het Statendebat over stikstof en landbouw.

Buiten de spits

Het gaat om publieksvriendelijke acties, benadrukte de ZLTO eerder. "We vragen om elke dag na de spits met de trekkers naar Den Bosch te komen. En we willen ook weer voor de spits terug zijn, zodat het een publieksvriendelijke actie is. Dat vinden we belangrijk", zei Wim Bens, voorzitter van de belangenorganisatie.