Zeer besmettelijke tomatenziekte aangetroffen in Westland

In het Westland is de zeer besmettelijke tomatenziekte Tomato Brown Rugose Fruit Virus aangetroffen. Er is sprake van een besmetting en een verdenking van een besmetting, meldt het ministerie van Landbouw.

De ziekte is niet schadelijk voor mens of dier. Aangetaste tomaten met vlekjes zijn gewoon eetbaar, maar ze kunnen niet meer worden verkocht. De planten sterven door het virus af. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op zoek naar de bron van de besmetting.

Om verdere verspreiding te voorkomen gelden er bij tomatentelers waar een besmetting is of wordt gevonden strenge hygiënemaatregelen. Zij hoeven niet hun hele kas en alle tomaten te ruimen. Niet aangetaste tomaten kunnen gewoon worden verkocht.

Extra eisen

Voor alle tomatenplantenkwekers (die hun planten afzetten bij de telers) gelden vanaf nu extra eisen als zij hun plantjes willen verkopen. Als er een besmetting in een partij wordt aangetroffen moeten alle planten worden vernietigd. Deze maatregelen gelden ook voor paprikaplantenkwekers.

Het virus verspreidt zich al langere tijd wereldwijd, en is de laatste jaren een paar keer eerder aangetroffen in de EU. Italië zou inmiddels weer virusvrij zijn. Duitsland heeft de Nederlandse glastuinbouw in januari gewaarschuwd. Toen is begonnen met maatregelen om een grote uitbraak te voorkomen.