Crisisberaad in Libanon na brede en grootschalige protesten

In Libanon probeert het kabinet vandaag met een pakket hervormingsmaatregelen de rust terug te brengen. Opvallend onderdeel is volgens persbureau Reuters een halvering van de salarissen van ministers en andere overheidsfunctionarissen. Het kabinet is bijeengekomen in het presidentieel paleis.

Het openbare leven is door massale protesten tegen de regering ook vandaag ontwricht. Betogers hebben voor de vijfde achtereenvolgende dag wegen bezet. Banken zijn gesloten en de grootste vakbond heeft een algemene staking uitgeroepen.

Gisteren waren de grootste demonstraties tot nu toe: