Foute boeken in museum: 'Bezoekers mogen zelf oordeel geven'

Tien kleine negertjes, Het Kerstjoodje of Kuifje in Afrika: boeken die in het verleden gewoon werden gevonden, maar inmiddels controversieel zijn. Museum Meermanno | Huis van het boek in Den Haag wil weten hoe het publiek nu over verhalen van vroeger denkt. Vandaag is in het museum de tentoonstelling Foute boeken? geopend.

Museum Meermanno | Huis van het boek is het oudste boekenmuseum ter wereld. Bezoekers konden er tot nu toe vooral bijzonder gemaakte boeken in beperkte oplagen bewonderen, van middeleeuwse handschriften tot moderne kunstenaarsboeken.

Nu ligt de nadruk juist op populaire boeken die in hoge oplagen verschenen, zoals boekjes die op zondagsscholen werden uitgedeeld of de Bouquetreeks. "We willen laten zien hoe boeken onze denkbeelden hebben beïnvloed", vertelt Aafke Boerma van het museum.

Traditionele rolverdeling

De tentoonstelling bestaat uit ruim 300 boeken. Het merendeel van de boeken komt uit particuliere verzamelingen. De expositie is verdeeld in vijf thema's: racisme, nationaalsocialisme, bekering, seksisme en rolpatronen. Zo vind je bij het thema rolpatronen diverse kinderboekjes over beroepen voor meisjes en jongens.

"Sommige mensen vinden het beeld van jongens die ravotten en meisjes die met poppen spelen niet meer reëel", legt Bert Sliggers uit, gastconservator van de expositie. In elke zaal kun je de boeken van vroeger vergelijken met nieuwsberichten daarover van tegenwoordig. Die zijn verzameld in een door het museum samengestelde krant.

Verslaggever Peer Ulijn ging naar de expositie: