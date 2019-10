Man die naar binnen gluurde bij huizen in Goes opgepakt

Een 38-jarige man uit Goes is aangehouden op verdenking van stalking. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij bij een woning naar binnen loerde.

De politie kreeg de afgelopen maanden meerdere meldingen binnen over een man die in Goes-Oost bij huizen naar binnen gluurde. Hij was vooral actief in de avond en klom ook op daken.

Na onderzoek van de politie bleek het om een 38-jarige man uit Goes te gaan. Agenten betrapten de man afgelopen zaterdag en arresteerden hem.

De man werkte volledig mee aan het onderzoek en is na verhoor vrijgelaten. Hij heeft professionele hulp aangeboden gekregen, meldt Omroep Zeeland.