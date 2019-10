China ruziet met buitenland over yeti en Tarantino

Vietnam heeft Abominable eerder deze week al verboden vanwege de scène, Maleisië volgt nu ook. De Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken wil dat de film geboycot wordt zolang het gewraakte beeld erin zit.

"Dit raakt aan de Vietnamese soevereiniteit", zei een bioscoopbezoeker eerder in Hanoi. "Kinderen krijgen op een jonge leeftijd al foutieve informatie."

De film is een coproductie van de Chinese Pearl studio en het Amerikaanse Dreamworks. De makers zijn niet van plan de film aan te passen.

Bruce Lee

Ook regisseur Quentin Tarantino houdt zijn poot stijf. China had hem gevraagd om een scène over Bruce Lee uit zijn Once Upon a Time in Hollywood te snijden. De Amerikaans-Chinese acteur wordt daarin als een grote opschepper neergezet, wat tot klachten van diens dochter leidde.

"Ik snap dat Brad Pitts karakter stoerder wordt als hij Bruce Lee kan verslaan, maar het is treurig dat mijn vader in het script een arrogante, egoïstische boksbal wordt", verklaarde Shannon Lee. Ze vindt dat de kungfu-ster belachelijk is gemaakt.

Once Upon a Time in Hollywood had eind deze maand de eerste Tarantino-film moeten worden die in grote delen van China te zien zou zijn. Zolang de regisseur voet bij stuk houdt, gaat dat niet door.