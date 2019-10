Staking cabinepersoneel Lufthansa-dochters in Duitsland

De staking van cabinepersoneel van enkele Duitse luchtvaartmaatschappijen die voor vandaag was aangekondigd, duurt niet tot 11 uur, maar tot middernacht. Vakbond Ufo kondigde vrijdagmiddag prikacties aan en verlengde die vanochtend vroeg ineens tot middernacht. De bond eist meer loon en betere arbeidsomstandigheden.

Het gaat om personeel van de Lufthansa-dochters Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline en SunExpress. Wat het voor de passagiers betekent, is nog niet te zeggen. De acties kunnen gevolgen hebben voor honderden vluchten vanaf luchthavens als Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart en Berlijn.

Lufthansa heeft gezegd dat het probeert zoveel mogelijk vluchten gewoon door te laten gaan volgens de dienstregeling. In een deel van Duitsland en Nederland is het herfstvakantie.

Conflict

Acties bij moederbedrijf Lufthansa zelf, die ook voor vandaag waren aangekondigd, gaan niet door, omdat het bedrijf de vakbond vlak van tevoren tegemoetgekomen is. De eis was een loonsverhoging van 1,8 procent, Lufthansa heeft 2 procent geboden.

Lufthansa en Ufo zijn in een hoogoplopende strijd verwikkeld over het beleid en Lufthansa erkent de vakbond niet langer als wettige vertegenwoordiger van het personeel. De voorzitter van de bond is ontslagen bij Lufthansa. De maatschappij noemt de staking onrechtmatig en waarschuwt personeel dat meedoen aan de prikactie gevolgen kan hebben.