Wat is er veranderd, twee jaar na #MeToo?

In Hollywood leidden de verhalen tot de val van grote namen. Een deel van de zaken tegen bekende verdachten loopt nu nog. Het bekendste voorbeeld is filmproducent Harvey Weinstein. Hij werd door ongeveer zestig modellen en actrices van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigd.

Weinstein staat terecht voor twee gevallen van misbruik en moet in januari 2020 voor de rechter verschijnen. De producent is vooralsnog op borgtocht vrij. Wel werd hij ontslagen bij zijn eigen bedrijf, The Weinstein Company.

Rechtszaken

Iets anders liep het bij Kevin Spacey. De voormalige House of Cards-acteur werd niet van misbruik beschuldigd door vrouwen, maar door jongere mannen. Op dit moment lopen er in het Verenigd Koninkrijk zes politieonderzoeken tegen hem, vanwege zaken die tussen 1996 en 2013 speelden. In de VS vloeiden uit de aantijgingen tegen Spacey één rechtszaak voort. Die werd afgelopen zomer geseponeerd om juridische redenen.

Ook leidde MeToo tot de veroordeling van acteur en komiek Bill Cosby. Hij kreeg in 2018 een celstraf van minimaal drie jaar cel voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in 2004. Hij zit nu een jaar vast. In april oordeelde een rechter dat Cosby voorlopig niet op borgtocht vrij mag komen. Netflix zegde contractuele afspraken met de comedian op vanwege de zaak.



Drie bekende Hollywood-sterren die mede door MeToo in opspraak kwamen, bij hun proces: