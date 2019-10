Waterpoloërs Ede weigeren te spelen na vijfvoudige kaakbreuk speler

De waterpoloërs van Polar Bears uit Ede weigeren om vanavond de reguliere eredivisiewedstrijd te spelen tegen Schuurman BZC uit Borculo. De Polar Bears zijn woedend over het "molesteren" van een van hun spelers bij een oefenwedstrijd tussen beide teams, drie weken geleden.

De speler liep zwaar lichamelijk letsel op tijdens die wedstrijd. Hij brak zijn kaak op vijf punten. Het bestuur van de Edese club is ervan overtuigd dat er opzet in het spel was bij de tegenpartij.

Vol een knie op zijn kaak

"We willen dit statement maken, omdat het gedrag alle perken te buiten gaat en binnen welke sport dan ook ontoelaatbaar is", zegt Rob van de Blaak van de Polar Bears bij Omroep Gelderland. "Onze speler werd met twee handen bij zijn hoofd gepakt, onder water geduwd en kreeg vervolgens vol een knie op zijn kaak. Daarna moest hij bloedend het water verlaten. Ik ben 40 jaar als speler actief, maar heb een dergelijk incident nog niet eerder meegemaakt. Ook medespelers, die het voorval hebben zien gebeuren, hebben aangegeven dat dit een bewuste actie was."

In een reactie ontkent trainer Klaas Zwaan van Schuurman BZC dat opzet in het spel was. "Het gebeurde aan mijn kant van het bad. Ik zat er twee meter vanaf. Ik heb daarna ook met die jongen gesproken. Het is absoluut niet met opzet gegaan. Waterpolo is een contactsport waarbij het af en toe hard toegaat, Maar in dit geval stond er helemaal niets op het spel. Het was een oefenwedstrijd. Die kaak is gewoon op het lichaam van onze speler terechtgekomen."

Een bloemetje

Zwaan wijst erop dat zijn club na de oefenwedstrijd meermalen contact heeft opgenomen met de Polar Bears. Ook stuurde hij "een bloemetje" naar de gewonde speler. Maar de trainer weigert om de speler die verantwoordelijk was voor het incident vanavond thuis te laten. "Nee. Ik heb niet overwogen om die speler niet mee te nemen. Geen moment. Want dan zou je toch erkennen dat er opzet in het spel is geweest. En dat is niet zo."

Omdat een wedstrijd met die speler van Schuurman BZC voor Polar Bears onacceptabel is, gaan de clubs de confrontatie vanavond niet aan. De kwestie krijgt wel een staartje. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) zal de Polar Bears straffen omdat de club vanavond niet komt opdagen. Daarnaast buigt de tuchtcommissie van de KNZB zich op verzoek van de Polar Bears over de kwestie. Dat gebeurt komende donderdag.