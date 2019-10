Johnson stelt stemming brexit uit

Correspondent Suse van Kleef vermoedt dat Johnson een slimmigheidje gebruikt om zich aan de wet te onttrekken. "Johnson zei dat hij niet over uitstel wil onderhandelen", zei ze op NPO Radio 1. "Dat is wat anders dan om uitstel vragen, zoals de wet het formuleert. Dat is wat anders.

Van Kleef vermoedt dat Johnson die 'uitstelbrief' voor Brussel vanavond wel verstuurt, maar dat hij een tweede brief meestuurt waarin staat dat hij geen uitstel wil en ook niet opnieuw wil onderhandelen. Hij probeert ondertussen het bestaande akkoord wel voor 31 oktober door het parlement te krijgen. "Als dat lukt, vervalt zijn uitstelverzoek."

Brussel

In Brussel komen morgen de ambassadeurs van de EU-landen bijeen om over de ontstane situatie te overleggen, zegt EU-correspondent Thomas Spekschoor.

"Als ik een inschatting moet maken, zullen zij het besluit over het eventuele uitstelverzoek van Johnson voor zich uitschuiven tot dinsdag of woensdag. Maar als er uitstel nodig is, denk ik niet dat er iemand in de EU is die zal zeggen, dat doen we niet."