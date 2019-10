17e eeuws schilderij in stadhuis Bolsward zwaar beschadigd

Het vier eeuwen oude schilderij Salomons Oordeel in het monumentale stadhuis van Bolsward is zwaar beschadigd. Het werk van een onbekende meester vertoont grote barsten en scheuren.

Houten steunplankjes zijn verbogen door houtworm. De schildering zelf is door houtwerking gekrompen waardoor de lijst te groot is geworden. Restauratie kost zeker 50.000 euro, is de schatting van deskundigen.

"Het schilderij hing altijd in een ruimte vlak bij de ingang van het stadhuis", zegt Cor Greydanus van de stichting Bolswards Historie bij Omrop Fryslân. "Daardoor schommelde de temperatuur nogal snel. Dat heeft het schilderij geen goed gedaan."

De beschadiging van het schilderij is de tweede grote tegenvaller bij de grote opknapbeurt van het stadhuis van de Friese stad. Eerder bleek dat een deel van de oude toren op instorten stond omdat het hout was aangetast door de bonte knaagkever. Dat deel van de toren werd er eind september afgehaald en wordt nu gerestaureerd.

De kachel stond lange periodes niet aan

Het probleem is dat sinds 2011, toen de gemeente Bolsward opging in de gemeente Súdwest-Fryslân, het stadhuis alleen nog in gebruik is voor ceremoniële functies.

"Toen werd het stadhuis niet meer iedere dag gebruikt, en daardoor waren er ook lange perioden dat de kachel helemaal niet aan stond. Ook vocht kreeg daardoor een kans", aldus Greydanus. "De laatste jaren is het snel gegaan."