Auto botst op kei van Keistad Amersfoort

Een automobilist is vanochtend vroeg op de kei gereden die op het talud bij de afrit Amersfoort aan de snelweg A28 staat. De man werd ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel maar lijkt ongedeerd.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is, meldt RTV Utrecht. De afrit van de A28 was korte tijd afgesloten maar is inmiddels weer open.

De kei staat bij de afrit omdat Amersfoort in de volksmond Keistad wordt genoemd. Dat is al zo sinds 7 juni 1661 toen vierhonderd Amersfoorters in het kader van een weddenschap een zwerfkei met een gewicht van meer dan 7000 kilo van het nabijgelegen Soesterberg naar Amersfoort sleepten.

Die kei was tijdens de IJstijd opgestuwd en op de Utrechtse Heuvelrug terechtgekomen. Nu staat de originele kei in het centrum van Amersfoort op een voetstuk. Elders, zoals langs de A28, staan replica's.