Mijnwerkers omgekomen na dambreuk Siberië

In Siberië zijn zeker dertien mijnwerkers omgekomen toen een dam bij een reservoir van een goudmijn het begaf. Een grote hoeveelheid water stroomde twee provisorische slaapruimtes in de mijn binnen.

Meer dan tien mensen zijn gewond uit de schacht gehaald. Reddingswerkers proberen andere mijnwerkers uit hun benarde positie te bevrijden.

Het Russische ministerie voor Noodgevallen heeft extra hulpverleners naar het gebied in de regio Krasnojarsk gestuurd. In totaal zijn er zo'n 270 mensen betrokken bij de reddingsoperatie.

Vermoedelijk is de dam bezweken door de grote hoeveelheid regen die er de laatste tijd in het gebied is gevallen.