WO II-wrak van Japans vliegdekschip dat zonk tijdens Midway-slag gevonden

Midway, waar de Amerikanen een vliegbasis hadden, was een van de laatste bastions van de Amerikanen in de Stille Oceaan. Met een soortgelijke verrassingsaanval op het atol als in Pearl Harbor zou voor Japan de weg vrij zijn voor een invasie van Hawaï.

De Amerikanen kregen echter het aanvalsplan van Japan in handen door gecodeerde berichten te kraken. Zo werd de slag gewonnen. Tijdens de gevechten, die vier dagen duurden, zonken twee Amerikaanse schepen. De Japanse marine verloor vijf schepen, waaronder vier vliegdekschepen. Na de slag om Midway namen de Amerikanen het initiatief over in de Stille Oceaan.

Gefinancierd door mede-oprichter van Microsoft

De Kaga is pas het tweede oorlogsschip dat is teruggevonden nadat in 1998 het wrak van het Amerikaanse vliegdekschip Yorktown was gelokaliseerd. De Amerikaanse onderzoekers zijn van plan om uiteindelijk alle gezonken schepen bij Midway in kaart brengen.

De huidige expeditie wordt gefinancierd met geld van de overleden mede-oprichter van Microsoft, Paul Allen. De Amerikaanse marine helpt mee met het afspeuren van de zeebodem. Zonder toestemming van het Amerikaanse leger is het niet toegestaan om naar Amerikaanse oorlogswrakken te zoeken. De exacte locaties van de gezonken schepen blijven geheim.