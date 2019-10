PostNL breekt met traditie: bezorger belt geen tweede keer meer aan

De pakketbezorgers van PostNL komen voortaan geen tweede keer langs met een pakketje. Als de klant of de buren niet thuis zijn, gaat het pakje in het vervolg direct naar een PostNL-locatie. Daar moet de geadresseerde het dan zelf ophalen.

In een verklaring stelt PostNL dat gebleken is dat mensen die de eerste keer niet thuis zijn vaak ook de tweede keer niet thuis geven. Bovendien zouden mensen liever hebben dat het pakje direct naar een ophaalpunt in de buurt worden gebracht, want dan kunnen ze zelf bepalen wanneer ze het ophalen.

Het postbedrijf ziet nog meer voordelen: als pakketten niet voor de tweede keer mee hoeven is er meer ruimte in de bus en hoeven er minder kilometers gemaakt te worden.

De maatregel moet verlichting brengen in de komende twee maanden, die traditioneel erg druk zijn vanwege Sinterklaas en Kerstmis. Overigens wordt van alle pakjes 95 procent wel bezorgd bij de eerste poging, bijvoorbeeld bij de buren.