'Laat buitenlandse jongeren dienen in Nederlandse leger en bij politie'

De personeelstekorten bij de Nederlandse politie en defensie zijn zo nijpend, dat het mogelijk moet worden voor niet-Nederlandse jongeren om als agent of militair aan de slag te gaan. Vakbonden en andere belangenorganisaties uit de veiligheidssector, die zijn verenigd in de Coalitie voor Veiligheid, doen die suggestie en vragen de Tweede Kamer "om out of the box te denken".

Voorwaarde is dat de rekruten Nederlands spreken. Daarom denkt Mark de Natris, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, aan jongeren uit landen waarmee Nederland een historische band heeft. "Zuid-Afrikanen bijvoorbeeld, maar ook Surinamers of Arubanen."

Hij zegt dat er heel veel Zuid-Afrikaanse jongeren zijn die graag naar Nederland komen om bij defensie te werken. Zij moeten dan wel Afrikaans spreken, een taal die grote overeenkomsten heeft met Nederlands. "Ze zullen eerst de keuring moeten doorlopen", zegt De Natris in het NOS Radio 1 Journaal. "Als ze geschikt worden bevonden, mogen ze in het Nederlandse leger."