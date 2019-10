Auto met jerrycans rijdt politiebureau Kerkrade binnen

In Kerkrade is vanochtend vroeg een auto het politiebureau binnengereden. De schade aan het pand is groot. Niemand is gewond geraakt.

Waarschijnlijk wilde de bestuurder brandstichten. De politie heeft in de auto jerrycans met een vloeistof erin gevonden, vermoedelijk een brandstof. Het aansteken mislukte; er ontstond een brandje, maar het vuur werd snel gedoofd.

Er is iemand opgepakt, of het de bestuurder is, is niet duidelijk. De politie heeft een ruim gebied rondom het politiebureau afgezet.