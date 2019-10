Tien jaar Repair Café: al ruim een miljoen producten gered van afvalberg

Naaimachines, stofzuigers, fietsen, laptops, maar ook broeken en jassen: je kunt het zo gek niet bedenken of consumenten komen met dit soort producten naar het Repair Café. Een initiatief van tien jaar geleden dat is bedacht door Martine Postma. Onder het motto: waarom iets weggooien als het misschien nog gerepareerd kan worden?

Het idee sloeg in als een bom. Inmiddels heeft bijna elke gemeente wel een Repair Café. Sterker nog, het fenomeen is doorgedrongen in 35 landen, zoals de VS, Japan, India en Zuid-Korea. Wereldwijd ligt het aantal locaties op 1650. Vorig jaar alleen al kwamen er 227 café's bij.

