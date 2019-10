Europol vraagt hulp van publiek bij opsporen vrouwelijke criminelen

Europol komt vandaag met een nieuwe 'most wanted'-lijst van voortvluchtige criminelen. Belangrijk verschil met voorgaande lijsten: er staan vooral vrouwen op.

Met de campagne Crime has no gender wil de Europese politiedienst mensen bewust maken van de rol die vrouwen spelen in het criminele circuit, en meer van deze vrouwelijke criminelen oppakken. De laatste decennia is als gevolg van emancipatie het aandeel vrouwen in de misdaad gegroeid.

Anne-Marie Slotboom, hoofddocent criminologie aan de Vrije Universiteit, denkt dat opsporingsdiensten en het publiek vaak een blinde vlek hebben voor vrouwelijke criminelen. "Omdat ze zwaar in de minderheid zijn bij grote zaken. En als je niet naar vrouwen kijkt als misdadiger, maar hen alleen ziet als 'de vrouw van', kan dat een heel vertekend beeld geven."

Volgens Slotboom zijn vrouwen het meest betrokken bij financiële delicten. "Bij corruptie- en witwaszaken is 20 procent van de verdachten vrouw. Bij geweldsmisdrijven zie je ze bijna niet, geweld is voor veel vrouwen geen middel om iets te bereiken."

Cocaïne uit Suriname

Op de nieuwe lijst van Europol staan 21 criminelen, van wie er 18 vrouw zijn. Allemaal zitten ze 'verscholen' achter een masker: door te klikken op de afbeeldingen verschijnen stukje bij beetje hun verhaal en hun gezicht.

Een van de vrouwen wordt gezocht door Nederland. Het gaat om Elizabeth Dizon Honrada, een 57-jarige Filipijnse die hier tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld is. Ze vervoerde samen met haar man tientallen kilo's cocaïne per boot van Suriname naar Nederland. Vermoedelijk houdt Honrada zich op in Saoedi-Arabië.

Sinds de eerste Europe's Most Wanted-lijst in 2016 zijn volgens Europol 69 criminelen opgepakt nadat ze door het publiek herkend waren. Ook gaven meerdere criminelen zichzelf aan bij de politie omdat hun naam en beeltenis op de site van Europol waren verschenen.