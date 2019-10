VS: staakt-het-vuren voor noorden van Syrië afgesproken

Verder zou Pence van de Koerdische milities de garantie hebben gekregen dat zij zich "ordelijk" terugtrekken tot buiten de 'safe zone' van Turkije. Oftewel het gebied nabij de Turkse grens dat tot zo'n 30 kilometer in Syrië loopt en ruim 400 kilometer breed is.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu zei met de VS ook overeen te zijn gekomen dat de milities hun zware wapens inleveren. In tegenstelling tot Pence sprak hij niet over een staakt-het-vuren, maar over een "pauze". "En als de YPG zich heeft teruggetrokken, is de operatie voltooid", aldus Cavusoglu.

'Miljoen levens gered'

De Amerikaanse president Trump zei voor Amerikaanse tv-ploegen in Texas dat er met het "geweldige nieuws" miljoenen levens zijn gered. "Want dit was niet gebleven bij Turkije tegen de Koerden. Er waren veel meer partijen bij gekomen."

Hoewel de Koerdische troepen niet aan de onderhandelingstafel zaten, waren ze volgens Trump "heel blij" met de deal tussen de VS en Turkije. "Want het heeft ze gered", zei hij. "Dit is een geweldige dag voor de beschaving."