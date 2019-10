Coalitie ontevreden over het optreden van minister Blok

De kritiek op Blok is opvallend, omdat hij in de vorige kabinetsperiode, als minister voor Wonen en Rijksdienst, juist waardering oogstte. Vriend en vijand vonden dat hij, ook als ze het inhoudelijk met hem oneens waren, toen politiek slim zaken deed met de oppositie.

De Kamerleden hebben verschillende ideeën over hoe het komt dat Blok nu juist vaak met de Kamer in botsing komt. Van Helvert vermoedt dat hij mogelijk van premier Rutte de opdracht heeft gekregen geen fouten te maken en daarom heel voorzichtig is. "Maar het kan ook zijn dat het gewoon het VVD-beleid is van een realistische buitenland-politiek, wat dan wordt vertaald als: we moeten kijken wat haalbaar is en dan is dat ons standpunt." Voordewind daarover: "Niet alles is haalbaar maar als je er niet actief mee begint, weet je zeker dat je nergens terechtkomt."

Van Ojik vermoedt dat Blok eigenlijk weinig affiniteit heeft met Buitenlandse Zaken: "Het is geen geheim dat Blok niet stond te springen weer minister te worden. Toen Rutte hem belde om Zijlstra op te volgen (die moest stoppen vanwege zijn leugen over een bezoek aan de datsja van de Russische president Poetin -red.) heeft hij wel even moeten denken of dit wel wat voor hem was. En die twijfel is niet weggenomen. Bij mij niet en bij veel andere partijen niet. Die twijfel is eerder toe- dan afgenomen."