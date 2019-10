Masterplan Feyenoord City. Een stad in een stad

Stapje voor stapje wordt duidelijk hoe de 'nieuwe' zuidelijke Maasoever eruit moet gaan zien, volgens de plannenmakers van Feyenoord City. Vanmiddag presenteerden zij in het nieuwe Masterplan uitgebreide schetsen van architectenbureau OMA. Opvallende nieuwigheid: in het gebied staan nu ook 3700 woningen, veelal in woontorens, gepland.

Het gaat om zowel koop- als (sociale) huurwoningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen. Rotterdam wil zo tegemoetkomen aan de vraag aan woonruimte door verschillende groepen mensen, meldt RTV Rijnmond.

Nieuw treinstation

In het masterplan wordt ook veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het nieuwe gebied. Er wordt vooral ingezet op alternatieven voor de auto. Zo komen er verbeterde routes voor voetgangers, fietsers en een dicht netwerk voor openbaar vervoer.

Feyenoord City wordt per trein bereikbaar via het nieuwe NS-station Stadionpark. De ambities zijn om het aantal mensen dat per auto komt te halveren. Op dit moment komt op wedstrijddagen van Feyenoord 68 procent van de bezoekers met de auto. In het nieuwe plan moet dat naar 36 procent.

Seizoen 2023-2024

Het masterplan gaat niet (opnieuw) specifiek in op het nieuwe stadion van Feyenoord (63.000 plaatsen, kosten 444 miljoen euro). Het ontwerp daarvoor werd een kleine maand geleden al gepresenteerd.

In december worden de plannen aan alle Rotterdammers gepresenteerd. In april 2021 moeten de vergunningen rond zijn en kan de bouw beginnen. Aan het einde van het seizoen 2023/2024 moet het stadion af zijn.