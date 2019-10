113 aanpassen 'kost tijd', KPN schakelt zolang al door

KPN heeft recent een aanpassing gedaan waardoor mensen die 113 bellen direct worden doorgeschakeld naar 0900 0113. Dat bevestigt een woordvoerder van de provider aan de NOS. Dit geldt voor "een groot deel" van de klanten, klanten voor wie dit niet geldt krijgen een algemeen bericht te horen dat het nummer niet werkt.

Vanochtend meldde de Volkskrant dat twee personen de afgelopen tijd zelfmoord hebben gepleegd nadat ze vergeefs 113 hadden gebeld om contact te krijgen met de Zelfmoordpreventielijn. Het kabinet wil dat veranderen, maar dat kost tijd.

Vodafone onderzoekt hoe het gehoor kan geven aan het verzoek van de overheid. "Of we een bandje gaan laten horen of direct gaan doorschakelen weet ik nog niet", zegt een woordvoerder. T-Mobile kon niet direct antwoord geven op vragen van de NOS.

Europese afspraken

Het nummer 113 beschikbaar maken kan niet zomaar. Europees breed geldt 112 als het noodnummer. 113 wordt in een aantal Europese landen gebruikt door hulpdiensten.

"Er moeten dus eerst afspraken op Europees niveau worden gemaakt over gebruik van het nummer", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. "Wij vinden ook dat het nummer beschikbaar moet komen, maar dat duurt dus even."

Volgens Economische Zaken moet er overeenstemming worden bereikt over gebruik ervan en is er een bezwaarperiode. Al met al duurt het nog even voordat het nummer net zo werkt als 113. Wanneer dit allemaal is afgerond, kon de woordvoerder niet zeggen.

Verwarring 114

Wat daarnaast meespeelt is het feit dat 113 zeer dicht bij 112 zit. Als iemand per abuis het verkeerde nummer intoetst, is dat een probleem. Dit probleem vond een aantal jaar geleden plaats met de meldlijn voor dierenmishandeling. 114 leek te veel op 112, waarna het nummer is aangepast naar 144.