Erdogan gooide brief Trump 'in de prullenbak'

President Erdogan heeft de brief waarin president Trump hem waarschuwde tegen een militair offensief in Noord-Syrië "in de prullenbak gegooid", hebben Turkse woordvoerders laten weten.

In de brief van 9 oktober schreef Trump aan Erdogan dat hij "geen dwaas" en "geen stoere jongen" moest zijn en dreigde hij "de Turkse economie te vernietigen" als Erdogan "duizenden mensen zou afslachten".

Erdogan trok zich er niets van aan en stuurde zijn troepen Noord-Syrië in, na Trumps aankondiging dat hij de Amerikaanse troepen uit het door de Koerdische YPG-milities beheerste gebied zou terugtrekken.

Na het vertrek van de Amerikanen rukt ook het Syrische leger met behulp van Russische militairen op in Noord-Syrië, een gebied waar het jaren niets te vertellen had. President Assad zei vandaag volgens Syrische staatsmedia dat Syrië "Turkse agressie" overal in het land "met alle beschikbare legitieme middelen" zal bestrijden. Eerder noemde Rusland het Turkse offensief onaanvaardbaar.

Hopeloze missie

Vice-president Pence en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo proberen vandaag in Ankara Turkije ertoe te brengen het offensief in Noord-Syrië te staken, maar dat lijkt een hopeloze opgave.

Een Turkse regeringswoordvoerder zei dat Trumps brief niet serieus genomen kan worden en dat het duidelijk is dat Turkije geen terroristische organisatie aan zijn grenzen wil, daarmee doelend op de Koerdische YPG-milities, die Ankara beschouwt als verlengstuk van de Koerdische terreurorganisatie PKK. "De Turkse operatie zal niet stoppen."

Rusland

Erdogan heeft zelf gezegd dat de Turkse operatie zal eindigen als "de terroristen" zich hebben teruggetrokken uit "een veilige zone" van ruim 30 kilometer van de grens, zodat hij daar miljoenen Syrische vluchtelingen kan laten "terugkeren".

Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu, zei vandaag dat Rusland heeft beloofd te helpen om de YPG bij de grens vandaan te houden. Ook zei hij dat Turkije zich niet zal verzetten als Rusland samen met het Syrische regeringsleger de YPG uit de regio verwijdert.

Vandaag nam het Syrische regeringsleger naar eigen zeggen een vliegveld in de buurt van Raqqa in, de voormalige hoofdstad van het IS-kalifaat die in 2017 door Koerdische milities werd veroverd.

Verdere gevechten

Het Syrische leger trok eerder samen met de Russen al de grensstad Kobani binnen. "We hebben vaste voet aan de Turkse grens gekregen", melden Syrische staatsmedia daarover, die eraan toevoegen dat mensen die voor de Turkse aanvallen zijn gevlucht nu terugkeren.

Een cameraman van persbureau Reuters constateerde vandaag dat er na een dag van rust weer gevochten wordt bij de grensstad Ras al Ain. Turkije zei eerder dat het de stad onder controle had.