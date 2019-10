'Boerderijgezin en verdachte Ruinerwold kenden elkaar van Moonsekte'

Wat is de Moonsekte?

De Moonsekte, door aanhangers de Verenigingskerk genoemd, is een kerkgemeenschap die in de jaren 50 werd opgericht door de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij beschouwde zichzelf als messias en werd vooral in de jaren 70 en 80 bekend door huwelijksceremonieën waarbij hij soms duizenden volgelingen tegelijk trouwde. Moon claimde dat hij miljoenen volgers had, maar waarschijnlijk zijn het er niet meer dan 100.000. De kerk werd er in het verleden van beschuldigd aanhangers te hersenspoelen en geld uit de zak te kloppen. Moon en zijn vrouw, vaak beschuldigd van antisemitisme en homohaat, waren jarenlang niet welkom in veel Europese landen. Moon overleed in 2012. De afgelopen jaren werd de beweging uitgebouwd tot een zakenimperium met onder meer de krant The Washington Times en het New Yorker Hotel in Manhattan.