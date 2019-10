Brief voor ex-zorgmedewerkers: kom terug!

Zo'n 3000 mensen die in het verleden in de zorg hebben gewerkt, krijgen vandaag een brief van minister De Jonge van Volksgezondheid in de bus. Hij wil ze interesseren voor een terugkeer. De sector kampt met een groot tekort aan personeel.

Op dit moment zijn er ruim 30.000 vacatures in de zorg. Bovendien komen er, mede door de vergrijzing, steeds meer patiënten bij. Het RIVM heeft al berekend dat over een tijdje 1 op de 4 werkenden een zorgmedewerker zou moeten zijn.

Gericht op verpleegkundigen en verzorgenden

De geadresseerden hebben pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat fonds stuurt de brief van De Jonge door, uit betrokkenheid bij de sector. Alle geadresseerden hebben minstens drie jaar in de zorg gewerkt en zijn niet langer dan tien jaar weg. De campagne is vooral gericht op verpleegkundigen en verzorgenden.