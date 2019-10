Steeds meer optimisme over nieuw brexit-akkoord

Op dit moment buigen de douane-experts van de brexit-teams zich over de vraag hoe ze dat juridisch goed kunnen regelen. Met name de Nederlandse minister Blok maakt zich grote zorgen over de hardheid van de afspraken.

De Ierse parlementen (Noord-Ierland en Ierland) krijgen bij de nieuwe deal grote zeggenschap. De parlementen moeten namelijk om de paar jaar kijken of de overeenkomst nog noodzakelijk is. "Het worden teksten die aansluiten bij het vredesverdrag (Goede Vrijdag-akkoorden, red.), waarin staat dat er geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland kan bestaan", zo zeggen EU-bronnen.

In de nieuwe overeenkomst moet ook komen te staan dat de Ierse parlementen niet zomaar de overeenkomst kunnen opzeggen. Daar moet een forse meerderheid voor nodig zijn. Ook wordt gedacht aan een referendum, waarbij tevens een aanzienlijke meerderheid voor nodig is.

Principe-akkoord

De Franse president Macron is optimistisch dat de onderhandelaars nog voor de EU-top van donderdag een principe-akkoord op papier kunnen zetten, waarna de leiders er een handtekening onder kunnen zetten. De Duitse bondskanselier zei na afloop van een speciale Frans-Duitse ministerraad dat ze voorzichtig is. "Maar op basis van de berichten die ik de voorbije dagen heb gehoord denk ik meer en meer dat we het zullen halen."

Ook de voorzitter van de Europese Raad, de Pool Donald Tusk, is optimistisch. "De basis voor de deal ligt er."

Nu het Lagerhuis nog

Maar de EU-politici hebben nog een andere grote zorg. Ze willen zeker weten dat een nieuwe deal ook door het Britse parlement wordt goedgekeurd. "Boris moet leveren", zo klinkt het.

De kans is aanwezig dat de Britse premier morgen niet aanwezig is bij de Europese top, omdat hij thuis in Londen nog druk bezig is om politieke steun voor de nieuwe afspraken te verwerven.