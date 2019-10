Voor abortus veroordeelde Marokkaanse journaliste krijgt gratie van koning

Koning Mohammed VI heeft de Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni gratie verleend. De journalist van de kritische krant Al Akhbar Yaoum kreeg eind vorige maand een gevangenisstraf van een jaar voor het laten plegen van een illegale abortus en seks buiten het huwelijk.

Het Marokkaanse ministerie van Justitie kondigt de gratie vandaag aan in een persbericht. Daarin staat dat het koninklijk pardon bedoeld is om de toekomst van Raissouni en haar verloofde veilig te stellen, mits die in overeenstemming is met de Marokkaanse wet. "Ondanks de fout die ze mogelijk hebben begaan", aldus het ministerie van Justitie.

Volgens mensenrechtenorganisaties waren de aanhouding en veroordeling van Raissouni bedoeld om haar de mond te snoeren. De journaliste schrijft onder meer over politiek en mensenrechten.

De Marokkaanse politie arresteerde Raissouni in augustus samen met haar Sudanese verloofde bij de ingang van een kliniek die in de gaten werd gehouden, omdat er illegale abortussen zouden worden uitgevoerd. Abortus is in Marokko alleen toegestaan voor getrouwde vrouwen die toestemming hebben van hun man.

Het koninklijk pardon geldt ook voor de gynaecoloog en twee medewerkers die waren veroordeeld voor het uitvoeren van de abortus. De gynaecoloog kreeg twee jaar cel, de medewerkers voorwaardelijke straffen.