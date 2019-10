Goed gesprek, maar onderwijsstaking blijft voorlopig staan

Het gesprek van de onderwijssector met premier Rutte en minister Slob van Onderwijs was volgens beide partijen "een goed gesprek". Bonden en werkgevers waren uitgenodigd op het Torentje om te praten over de problemen in het onderwijs.

Er komt een gevolggesprek, nog voor de aangekondigde onderwijsstaking op 6 november. Die staking gaat vooralsnog gewoon door, zei voorzitter Liesbeth Verheggen van vakbond AOb na afloop.

Rupsje-nooit-genoeg

Haar conclusie van het gesprek was dat het kabinet zich inmiddels voldoende bewust is dat het lerarentekort en de werkdruk een maatschappelijk probleem is, en niet alleen een onderwijsprobleem. "Ik had altijd het gevoel dat men het onderwijs zag als rupsje-nooitgenoeg. Dat had ik nu niet."

De onderwijsbonden eisen een noodpakket van ruim 423 miljoen euro om het tekort aan leraren en de hoge werkdruk aan te pakken. In het gesprek in het Torentje is daar niet over onderhandeld, maar Verheggen gaat ervan uit dat het kabinet bij de vervolgafspraak met iets komt. "Op basis daarvan moeten wij beslissen: gaat de staking door of niet."

Geld over?

Premier Rutte erkende na afloop dat het onderwijs een sector met serieuze problemen is. Hij herhaalde zijn belofte uit de Algemene Beschouwingen dat het kabinet zal onderzoeken of er op de begrotingen van dit jaar geld overblijft dat geïnvesteerd kan worden in het onderwijs. Of dat er ook daadwerkelijk komt, kon hij niet zeggen.

Rutte zei spijt te hebben van zijn eerdere uitspraak dat hij pas over extra geld wilde praten, als er een nieuwe onderwijs-cao zou zijn. De bonden zagen dat als chantage. "Ze waren daar terecht over geïrriteerd", zei Rutte nu.