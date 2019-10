Lagere straf voor man die krantenbezorgster doodstak

Het gerechtshof Den Haag heeft Biko M. (33) veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor de moord op een krantenbezorgster in 2016, in Rotterdam. De verdachte heeft haar terwijl ze de krantenwijk liep meerdere keren met een mes gestoken. Een week later overleed de vrouw (51) aan haar verwondingen.

De rechtbank had de man in 2017 veroordeeld tot 10 jaar met tbs. Hij werd ook schuldig bevonden aan poging tot afpersing van een toevallige voorbijganger. Dit gebeurde een paar minuten voordat de krantenbezorgster werd aangevallen.

De verdachte heeft steeds ontkend dat hij iets te maken had met de dood van de krantenbezorgster of met de poging tot afpersing. Omdat hij destijds niet wilde meewerken aan een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid, achtte de rechtbank hem bij gebrek aan informatie volledig toerekeningsvatbaar.

Psychose

In hoger beroep heeft de verdachte alsnog meegewerkt aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld en verminderd toerekeningsvatbaar was. Doordat de verdachte beperkt inzicht had in wat hij deed, valt de gevangenisstraf lager uit.