Vijf maanden cel voor winkeldief die man van trap duwde in Utrecht

Een 34-jarige Roemeense winkeldief moet vijf maanden de cel in, omdat hij op station Utrecht Centraal een reiziger van de trap duwde toen hij naar het perron vluchtte na diefstal. De reiziger viel acht treden naar beneden en raakte zwaargewond.

De rechter vindt dat de Roemeen roekeloos te werk is gegaan en acht hem, naast diefstal met geweld, ook schuldig aan mishandeling. Hij moet bovendien een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

Damescrème

De Roemeen stopte in mei twee potjes damescrème in zijn zak in een drogisterij op het station en zette het daarna op een lopen. In zijn vlucht rende de dief een trap af, verloor hij zijn evenwicht en raakte daarbij een man die naar beneden liep. Het slachtoffer viel en klapte op de grond. Hij raakte bewusteloos en liep een gebroken neus, een hersenschudding en een gescheurde wenkbrauw en lip op.

Na het incident sprong de winkeldief meteen een trein in. Hij kon vijf maanden later pas worden opgepakt in Frankrijk, aldus RTV Utrecht. De rechter rekent het de man aan dat hij zichzelf niet heeft aangegeven en dat hij zijn slachtoffer aan zijn lot overliet.

De Roemeen verklaarde schuldig te zijn aan het verwonden van de man, maar zegt dit niet met opzet gedaan te hebben. Hij heeft spijt betuigd.