Natuurbranden Libanon onder controle, met dank aan de regen

De meeste natuurbranden die tot gisteren in Libanon woedden, zijn onder controle gebracht. Het regende gisteravond in grote delen van het land, waardoor de bestrijding een stuk gemakkelijker werd.

Verspreid over het hele land braken de afgelopen dagen meer dan honderd branden uit. Volgens de autoriteiten waren het de ergste in tientallen jaren.

Volgens de nieuwszender Aljazeera zijn daarbij zeker twee mensen omgekomen; in een dorp ten oosten van Beiroet stikte een man in de rook bij het bestrijden van een brand en bij Sidon stierf een vrouw nadat ze door een brandweerauto was overreden.