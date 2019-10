OVV: politiek weghouden bij toelating elektrische bakfiets, scootmobiel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wil niet dat de minister of Tweede Kamer nog beslist over de toelating van bijzondere voertuigen op de weg, zoals de Stint. In plaats daarvan moet de onafhankelijke keuringsinstantie RDW hiervoor eindverantwoordelijk worden.

Dit stelt de OVV voor in het rapport over het onderzoek naar het dodelijke ongeval met een Stint in Oss, vorig jaar september. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. De bestuurster en een ander kind raakten zwaargewond.

Op dit moment wordt een aangepaste versie van de Stint gekeurd door de RDW. De vernieuwde elektrische bolderkar krijgt onder meer gordels en een rolkooi. Daarnaast is de besturingsconsole vernieuwd.

Scootmobiel, step, bolderkar

Dit voorjaar ging de Tweede Kamer al akkoord met de aanpassingen voor de Stint. Volgens de OVV gaat zo "politieke druk" boven veiligheid, omdat de toelatingsprocedure waardoor de Stint in eerste instantie werd toegelaten op de weg nog niet is gewijzigd.

De Onderzoeksraad waarschuwt dat er zodoende nog steeds "onvoldoende aandacht" is voor veiligheid als het gaat om het op de weg komen van licht-gemotoriseerde voertuigen, zoals nu bij de aangepaste Stint. Hetzelfde geldt voor andere voertuigen, zoals scootmobiels, elektrisch aangedreven steps en elektrische bakfietsen die steeds vaker lijken op de Stint.

Die zijn in het verleden soms zonder veiligheidseisen op de weg gekomen, schrijft de OVV. Volgens de onderzoeksraad is het zaak de risico's van deze voertuigen in kaart te brengen en te toetsen "aan een door de minister vastgesteld veiligheidsniveau".