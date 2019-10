'Kabinet wil minder vakantievluchten van en naar Schiphol'

Het kabinet wil de groei van vakantievluchten van Schiphol naar zonbestemmingen temperen. Dat staat volgens de Volkskrant in een concept van de Luchtvaartnota 2020-2050, waar in de luchtvaartwereld naar uit wordt gekeken.

Volgens de krant werkt minister Van Nieuwenhuizen aan een regel die luchtvaartmaatschappijen als KLM bevoordeelt, omdat die meer bijdragen aan het wereldwijde netwerk van bestemmingen waar het hele jaar op wordt gevlogen.

Overlast en broeikasgassen

De luchtvaartnota gaat over het inperken van de groei van het aantal vluchten van en naar Schiphol. Na 2020 mag de luchthaven nog 'slechts' doorgroeien naar 540.000 starts en landingen. Dat moet de overlast voor omwonenden verminderen en de uitstoot van broeikasgassen beperken.

Van Nieuwenhuizen kiest in het conceptplan niet meer voor een groei van het aantal vluchten op zonbestemmingen als de Spaanse of Turkse kust, die buiten het zomerseizoen vaak stilliggen. In plaats daarvan zou ze voor KLM kiezen, dat het het aantal wereldwijde vluchten wil uitbreiden. Dat komt ook de Nederlandse economie ten goede.