Politie keek onterecht mee met milieucamera's Amsterdam

De politie heeft jarenlang onterecht kunnen meekijken met de camera's die de gemeente Amsterdam gebruikt voor het handhaven van de milieuzone. Dat schrijft Trouw op basis van stukken die eind september in de Amsterdamse gemeenteraad zijn besproken.

De samenwerking met de politie voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden, schrijft het college van burgemeester en wethouders. Zo heeft de politie geen goedgekeurd cameraplan ingediend, waarin wordt beargumenteerd waarom de camera's nodig zijn bij de opsporing van criminelen. Ook zijn de risico's van de verwerking van de verzamelde gegevens niet in kaart gebracht.

Het college overlegt met toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens of dit als een datalek moet worden gemeld. Volgens een adviesbureau dat door de gemeente is ingeschakeld, is dat inderdaad het geval.

Amsterdam wil doorgaan met delen

De politie moet binnen drie maanden aan de wet voldoen, anders stopt de samenwerking. Amsterdam wil doorgaan met het delen van de data, "vanwege het belang voor de bestrijding van criminaliteit".

Tien jaar geleden stelde Amsterdam een milieuzone in die het hele gebied binnen de stadsring A10 beslaat ten zuiden van het IJ. Om vervuilende diesels - waaronder vrachtwagens, bussen en taxi's - die daar toch reden te kunnen beboeten, installeerde de gemeente meer dan vijftig zogenoemde ANPR-camera's. Die lezen alle kentekens van voorbijrijdend verkeer af, waarna automatisch een bekeuring kan worden verzonden. "Alle foto's van niet-overtreders worden binnen 12 tot 48 uur verwijderd", zegt de gemeente.

Sinds oktober 2013 mocht de politie die kentekengegevens ook gebruiken, bijvoorbeeld om gestolen auto's of vermiste personen te zoeken. Omdat de milieucamera's aan vervanging toe zijn en er meer worden geplaatst, liet de gemeente onderzoeken of dat delen met de politie wel in de haak is.